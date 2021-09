Business news: Perù, premier Bellido presenta legge di bilancio, aumentano fondi per istruzione e salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio dei ministri del Perù, Guido Bellido, e il ministro dell’Economie e delle Finanze, Pedro Francke, hanno presentato al Congresso la legge di bilancio per il 2022. La legge di bilancio predisposta dal governo per il prossimo anno prevede un budget di 197 002 269 014 sol (circa 40,6 miliardi di euro), il 7,6 per cento in più rispetto alla legge di bilancio del 2021. I settori che concentrano la maggioranza dei fondi sono: istruzione (18,2 per cento), pianificazione, gestione (14,1 per cento), sanità (11,3 per cento) e trasporti (9,7 per cento). Il settore minerario è quello che concentra la percentuale più bassa del budget 2022 (0,1 per cento), con una cifra inferiore a quella prevista per il 2021. In calo anche i fondi destinati al potere legislativo (0,3 per cento). (Res)