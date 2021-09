Giappone: Taro Kono in cima ai sondaggi per la presidenza del Partito liberaldemocratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro incaricato della Riforma amministrativa ed ex ministro degli Esteri del Giappone, Taro Kono, è in testa ai sondaggi in vista dell'elezione per il rinnovo della presidenza del Partito liberaldemocratico. Kono sembra destinato a succedere al primo ministro Yoshihide Suga, che la scorsa settimana ha annunciato il proprio ritiro dalla corsa per la presidenza dell'Ldp, e le sue prossime dimissioni da capo del governo. Kono, che è anche incaricato della campagna di vaccinazione nazionale contro la Covid-19, raccoglie il 31,9 per cento dei consensi in un sondaggio telefonico effettuato da "Kyodo News" lo scorso fine settimana, col coinvolgimento di 1.071 elettori giapponesi adulti. Alle sue spalle l'ex ministro della Difesa Shigeru Ishiba, col 26,6 per cento dei consensi, e l'ex ministro degli Esteri Fumio Kishida, col 18,8 per cento delle preferenze. All'elezione per la presidenza del primo partito conservatore del Giappone prenderanno parte anche l'ex ministra degli Affari interni Sanae Takachi, mentre altri esponenti del partito potrebbero annunciare la loro candidatura a breve. Il 56,7 per cento degli elettori consultati da "Kyodo" definisce "ovvia" la la scelta del premier Suga di rassegnare le dimissioni; il 56,3 per cento esprime un parere negativo sulla gestione della pandemia da parte del governo in carica da settembre dello scorso anno. (segue) (Git)