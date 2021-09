Usa: deputato McCaul accusa talebani di "tenere in ostaggio" statunitensi in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano statunitense Michael McCaul ha accusato i talebani di "tenere in ostaggio" sei aeroplani con a bordo cittadini statunitensi e alleati afgani presso l'aeroporto internazionale di Mazar-i-Sharif, nel nord dell'Afghanistan. McCaul, che è principale esponente repubblicano presso la commissione Affari esteri della Camera, ha dichiarato che gli aeroplani sono rimasti bloccati nell'aeroporto "negli ultimi giorni" nonostante abbiano ricevuto l'autorizzazione al decollo dal dipartimento di Stato Usa. "Mentre sto parlando abbiamo sei aeroplani a Mazr-i-Sharif, sei aeroplani con cittadini statunitensi e interpreti afgani, e i talebani li tengono in ostaggio per avanzare richieste", ha detto il deputato nel corso di una intervista a "Fox News". "I talebani vogliono qualcosa in cambio. Questa si sta trasformando in una crisi di ostaggi", ha detto il deputato. Secondo una nota inviata dal dipartimento di Stato a membri del Congresso Usa, i sei velivoli charter dovrebbero già essere decollati alla volta di Doha, ma non hanno ancora ottenuto il via libera dei talebani. (Nys)