Usa: guasto oleodotto causa versamento di petrolio nel Golfo del Messico

- Un tratto di oleodotto sul fondale del Golfo del Messico è stato danneggiato dal passaggio dell'uragano Ida, la scorsa settima, ed ha causato un versamento di petrolio in mare. Lo ha annunciato tramite una nota Talos Energy, la compagnia di Houston che sta finanziando le operazioni di bonifica ma che ieri ha comunicato che l'oleodotto non è di sua proprietà. L'azienda sta lavorando al fianco della Guardia costiera e di altre agenzie federali degli Stati Uniti per individuare il proprietario dell'oleodotto. Nell'area del guasto sono state individuate altre due condutture minori, che potrebbero aver riportato danni a loro volta. Immagini pubblicate dalla stampa Usa mostrano tre differenti chiazze di petrolio circa 19 chilometri al largo delle coste della Lousiana, nel Golfo del Messico. (Nys)