Afghanistan: Di Maio a compound Doha, famiglie salve con solidarietà internazionale

- Prima di ripartire per il Pakistan, ho visitato il compound per la prima accoglienza e il transito dei profughi afghani a Doha. Lo ha dichiarato in un messaggio sul suo profilo Facebook il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. “Intere famiglie evacuate dall’Afghanistan che oggi, grazie a questa solidarietà internazionale, sono in salvo e possono garantire un futuro migliore ai propri figli”, ha dichiarato. “Durante gli incontri con le massime autorità qatarine ci siamo confrontati sugli effetti di questa crisi afgana, ho comunicato loro che nei prossimi giorni abbiamo intenzione di ricollocare a Doha l’Ambasciata a Kabul”, ha dichiarato Di Maio. “Intanto anche oggi ci sono stati altri morti al confine tra Afghanistan e Pakistan a causa di un attentato. Con il Qatar, i Paesi limitrofi all’Afghanistan e i principali attori internazionali, oltre a costruire un percorso comune per sostenere il popolo afghano, dobbiamo intensificare le iniziative di contrasto al terrorismo. Serve il massimo impegno da parte di tutti”, ha concluso il ministro.(Res)