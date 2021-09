© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniREGIONE LAZIO- Presentazione dei bandi "Sicurezza e innovazione digitale delle Pmi del Lazio". I due avvisi sono destinati al finanziamento di diagnosi digitali per la definizione dei fabbisogni e al sostegno degli investimenti per l'acquisto di tecnologie e strumenti digitali. Partecipano il presidente della Camera di commercio di Roma e di Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti, il vicepresidente della Regione Lazio e assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi, Daniele Leodori, l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli, l'assessora regionale alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi, il presidente della Camera di Commercio di Frosinone-Latina e vicepresidente di Unioncamere Lazio, Giovanni Acampora e il presidente della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo e vicepresidente di Unioncamere Lazio, Domenico Merlani.Roma, Tempio di Adriano, piazza di Pietra (ore 10:30) (segue) (Rer)