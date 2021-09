Egitto-Israele: colloquio telefonico tra presidenti Al Sisi ed Herzog

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano ha avuto oggi una conversazione telefonica con l’omologo israeliano Isaac Herzog per esprimere le sue congratulazioni per il capodanno ebraico e per la carica assunta lo sorso 7 luglio. Lo riferisce il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi. Nel colloquio Herzog ha espresso il suo apprezzamento per il ruolo attivo dell'Egitto nel raggiungimento della pace e della stabilità nella regione. Durante il colloquio i due capi di Stato hanno anche affrontato i principali dossier bilaterali, regionali e internazionale di interesse comune e gli sforzi per rilanciare i colloqui di pace israelo-palestinesi.(Cae)