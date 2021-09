Business news: Brasile, crisi idrica, ministro Energia lancia nuovo appello a ridurre consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia del Brasile, Bento Albuquerque, ha affermato che per scongiurare il rischio di interruzioni di corrente nei periodi di picco di consumo elettrici nei prossimi mesi la pubblica amministrazione e i consumatori dovranno partecipare a uno sforzo collettivo nel tentativo di ridurre i consumi energetici. Il ministro ha lanciato l'appello nel corso di un messaggio alla nazione in diretta televisiva. Si tratta del secondo intervento simile di Albuquerque nel tentativo di sensibilizzare la popolazione di fronte all'aggravarsi della crisi idrica generata dalla peggiore siccità registrata negli ultimi 91 anni, che sta richiedendo misure straordinarie da parte del settore elettrico nazionale per evitare razionamenti o blackout ottobre e novembre, mesi che si preannunciano come i più critici dell'anno. (Res)