Business news: Brasile, crisi idrica, vicepresidente Mourao parla di possibile razionamento elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Brasile, Hamilton Mourao, ha dichiarato che "potrebbe essere necessario un razionamento" dell'elettricità a causa della idrica generata dalla peggiore siccità registrata negli ultimi 91 anni, che sta richiedendo misure straordinarie da parte del settore elettrico nazionale per evitare razionamenti o blackout ottobre e novembre. "Quello che so è che il governo ha adottato le misure necessarie, ha creato una commissione per monitorare e prendere le decisioni in tempo per evitare che ciò accada. Ora, in virtù di questo, potrebbe essere necessario qualche razionamento", ha dichiarato Mourao alla stampa al suo arrivo presso il palazzo presidenziale del Planalto. (Res)