Business news: Brasile, Cepal stima crescita del 5,2 per cento nel 2021

- L'economia del Brasile potrebbe chiudere il 2021 con una crescita del 5,2 per cento annua del prodotto interno lordo (pil). Lo scrive la Commissione economica per l'America Latina delle Nazioni Unite (Cepal) in un rapporto pubblicato martedì, migliorando la previsione del 4,5 per cento formulata a luglio. Per il 2022, la Cepal prevede il ritorno a un ritmo di crescita più moderato, al 2,2 per cento, uno tra i più bassi tra le grandi economie latinoamericane. Per la Cepal, l'intera regione crescerà del 5,9 per cento nel 2021 e del 2,9 per cento nel 2022. Nello specifico, i Caraibi registreranno nel 2021 e 2022 una crescita rispettivamente del 4,1 e 7,8 per cento; l’America del Sud del 5,9 e 2,6 per cento, mentre l’America centrale più il Messico registreranno quest’anno una crescita del 6 per cento e del 3,5 per cento il prossimo. Nello studio diffuso a luglio la Cepal stimava per la regione del'America Latina e dei Caraibi una crescita del 5,2 per cento nel 2021. Il rapporto anticipa di poche ore il dato del pil del secondo trimestre, diffuso dall'istituto nazionale di statistica (Ibge), in aumento del 12,4 per cento su anno, ma in calo dello 0,1 per cento sul periodo gennaio-marzo. Risultato che conferma comunque il Brasile al livello economico del quarto trimestre del 2019, l'ultimo precedente ala crisi sanitaria del nuovo coronavirus. Si tratta tuttavia del primo risultato trimestrale negativo dopo tre aumenti consecutivi. (Res)