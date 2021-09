Business news: Uruguay, Paese ammesso nella Nuova banca di sviluppo dei Brics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uruguay entra a far parte della Nuova banca di sviluppo (Ndb), l'istituzione finanziaria creata nel 2015 dai Paesi del gruppo Brics: Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Lo riferisce un comunicato della Banca ricordando che l'anno scorso il Consiglio dei governatori ha autorizzato l'avvio di negoziati formali e che dopo un ciclo negoziale si è arrivati all'accordo. "È una grande gioia dare il benvenuto all'Uruguay nella famiglia Ndb. È il primo paese dell'America Latina ad entrare a far parte della Banca come nuovo membro", ha affermato Marcos Troyjo, presidente di Ndb, in una nota diffusa oggi. "L'Uruguay vede nella Ndb una grande opportunità per sfruttare la cooperazione con i suoi paesi membri, con l'obiettivo di raggiungere una più forte integrazione internazionale nei flussi commerciali e di investimento transfrontalieri", ha affermato da parte sua il ministro dell'Economia e delle Finanze dell'Uruguay, Azucena Arbeleche. (Res)