Business news: Brasile: governo semplifica importazione veicoli da paesi Mercosur

- Il governo del Brasile adotta da oggi una procedura più semplice per l'importazione di autoveicoli prodotti nei paesi del Mercato unico del sud (Mercosur). Lo riferisce il ministero dell'Economia informando che, secondo quanto stabilito, per i veicoli prodotti in Argentina, Paraguay e Uruguay non sarà più richiesta la licenza di importazione all'atto dell'ingresso nel Paese. I controlli verranno effettuati in seguito, il che, secondo il ministero, renderà l'importazione più agile ed economica. La modifica non creerà alterazioni per il settore automobilistico brasiliano perché i veicoli provenienti da altri Paesi del Mercosur continueranno a essere soggetti alle quote tariffarie stabilite negli accordi commerciali del blocco. Il numero di auto che entreranno nel paese, quindi, non cambierà, mentre il processo sarà più veloce e meno burocratico. In un comunicato, il dipartimento per il Commercio estero del ministero dell'Economia ha informato che la modifica introdotta è in linea con gli impegni assunti dal Brasile nell'Accordo sull'agevolazione del commercio dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) ed è inserito tra le misure che puntano alla riduzione della burocrazia governativa. (Res)