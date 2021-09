Business news: Messico, analisti Banca centrale tagliano stime pil, inflazione 2021 sopra il 6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico potrebbe chiudere il 2021 con una crescita dell'indice del prezzi al consumo pari al 6,06 per cento e un incremento del prodotto interno lordo del 5,99 per cento su anno. È quanto stimano gli analisti del settore privato nel consueto rapporto mensile compilato dalla Banca centrale (Banxico). Si tratta del nono mese di seguito in cui gli operatori finanziari rivedono al rialzo l'inflazione, superando così il 5,94 per cento ipotizzato a luglio. Una tendenza che conferma le aspettative di vedere ancora a lungo i prezzi correre oltre il livello obiettivo del 3 per cento. L'atteso raffreddamento previsto per il 2022 si traduce in una stima del 3,79 per cento, comunque superiore al 3,7 del mese scorso. Dopo nove mesi risulta invece in calo il pronostico di crescita dell'economia, dal 6,06 per cento ipotizzato a luglio - tetto massimo degli ultimi dodici mesi -, all'attuale 5,99 per cento. Gli analisti ritengono che tra gli argomenti che maggiormente ostacolano la crescita economica ci sono soprattutto i problemi della sicurezza pubblica e l'incertezza politica, ciascuno segnato dal 15 per ceto del campione. Il 10 per cento è andato rispettivamente ai problemi della mancanza di stato di diritto, la debolezza del mercato interno e l'incertezza sulla situazione economica interna. Il 38 per cento degli intervistati, cinque punti in più rispetto alla rilevazione precedente, non ritiene essere questo un momento propizio per investire nel Paese nordamericano. (Res)