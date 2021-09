Suppletive Roma: Casu (Pd), fondamentale impegno di tutti, grazie per sostegno a candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È fondamentale l'impegno di tutti per raccogliere il consenso. L'appuntamento nasce come inaugurazione. Questo collegio insiste su più Municipi e ringrazio tutti i candidati in campo". Così Andrea Casu, segretario romano del Pd e candidato alle elezioni suppletive di Roma nel Collegio 11 in occasione della inaugurazione del comitato elettorale in via Mezzofanti a Primavalle. All'evento hanno preso parte molti esponenti del Pd, dal segretario nazionale Enrico Letta, alla coordinatrice del comitato elettorale per le elezioni di Roma, Beatrice Lorenzin, al candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. (Rer)