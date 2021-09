Libia: media, fabbrica barconi migranti colpita da droni era gestita da brigata Al Dabbashi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fabbrica di barconi utilizzati per il traffico di esseri umani colpita oggi da un attacco condotto con droni a Sabratha, sulla costa occidentale della Libia, sarebbe stata gestita la 48ma Brigata di fanteria (nota anche come Brigata martire Anas al Dabbashi). Lo riporta il sito “Al Marsad” considerato vicino alle posizioni dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalida Haftar. Questa mattina fonti della sicurezza del governo di unità nazionale della Libia hanno riferito che non ci sono state vittime dopo gli attacchi. Secondo l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, l’attacco è stato condotto nelle prime ore di questa mattina con due droni.(Res)