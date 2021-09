Business news: Perù, Cepal stima crescita del 10,6 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Perù registrerà una crescita del 10,6 per cento nel 2021, dopo aver registrato una contrazione dell’11,1 per cento nel 2020. E’ quanto si legge nello studio economico pubblicato dalla Commissione economica per l'America Latina delle Nazioni Unite (Cepal), secondo cui la crescita rallenterà al 4,4 per cento nel 2022. Con i dati disponibili per il 2021, si legge nello studio, si osserva che nel primo semestre la produzione nazionale ha accelerato favorendo una crescita del 20,9 per cento. A questo rimbalzo hanno contribuito la riapertura di tutti i settori produttivi e la ripresa della domanda aggregata, in particolare domestica. Nel primo semestre, si legge, il saldo commerciale ha registrato un avanzo superiore a quello degli anni precedenti, grazie ad un aumento del valore delle esportazioni superiore al valore delle importazioni, legato in particolare all’aumento del prezzo del rame e dei prodotti agroalimentari. In ripresa anche gli investimenti diretti esteri, stimolati dall'accelerazione del prezzo delle materie prime. (Res)