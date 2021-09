© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Cgil Cisl e Uil presentano proposte per rilancio Capitale a candidati sindaco di Roma.Roma, Centro Congressi Cavour (ore 10:30)- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, interviene alla presentazione della lista di Fd'I.Latina, Piazzale Loffredo-Capoportiere (ore 17)- Al via la quarta edizione di Visionaria fest, consueto appuntamento di dibattiti, film, musica, libri e politica alla Garbatella. "Caput mundi" è il titolo dell'edizione 2021 per concentrare l'attenzione sulla città di Roma e le imminenti elezioni.Roma, via degli Armatori 3 (ore 17:30) (segue) (Rer)