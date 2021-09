Business news: Brasile, Petrobras vende quote nel campo estrattivo di Lapa alla Total per 49,4 milioni dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha concluso le operazioni di vendita della totalità delle quote detenute del campo estrattivo di Lapa, nel bacino pre-sal di Santos. Petrobras ha ceduto il suo 10 per cento alla compagnia francese Total Energies per 49,4 milioni di dollari. Al termine dell'operazione Total raggiunge una quota del 45 per cento nel giacimento. Gli altri partner sono Shell Brasil Petroleo (30 per cento) e Repsol Sinopec Brasil (25 per cento). Nel primo semestre dell'anno la produzione media di Lapa è stata di 50.700 barili di petrolio equivalente (Boe) al giorno. Il campo di Lapa, scoperto nel 2007, ha iniziato a produrre a dicembre del 2016. (Res)