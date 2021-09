Venezuela: Maduro avverte l’opposizione, “non ci sarà impunità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre in Messico è in corso il dialogo tra governo e opposizioni del Venezuela, mediato dalla Norvegia e accompagnato da Paesi Bassi e Russia, da Caracas il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, avverte gli oppositori che non ci sarà impunità. “Non ci sarà impunità, né in Messico né su Marte. Ci sarà una giustizia severa, per tutti i danni arrecati alle famiglie venezuelane. Sogno il giorno che ci sia giustizia, che tutti questi criminali paghino per quello che hanno fatto al Venezuela”, ha dichiarato il leader chavista in un’intervista a Ernesto Villegas trasmessa dalla rete televisiva statale “Venezolana de Television”. Maduro ha anche ribadito la dichiarazione di vittoria su Juan Guaidò e sottolineato la divisione della controparte. “Non c’è mai stata una dualità di governi in Venezuela, abbiamo sconfitto Juan Guaidò”, ha detto. “I nove membri dell’opposizione che sono al tavolo di dialogo in Messico hanno molti problemi tra di loro. Ma avremo pazienza per il popolo venezuelano”, ha aggiunto. (segue) (Vec)