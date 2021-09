Venezuela: Maduro avverte l’opposizione, “non ci sarà impunità” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, in particolare, ha accusato gli oppositori di aver danneggiato il Paese “con il furto della compagnia petrolifera Citgo negli Stati Uniti e della compagnia petrolchimica Monomeros in Colombia”, riferendosi al controllo delle due società e alle vicende legali collegate. Nel caso della prima, filiale statunitense della compagnia di Stato Petroleos de Venezuela (Pdvsa), ci sono già state diverse condanne per corruzione da parte della giustizia venezuelana a carico di ex dirigenti. Inoltre, la procura generale venezuelana ha già aperto 25 casi contro Guaidò, indagato per usurpazione di funzioni, corruzione, riciclaggio di denaro, istigazione a disobbedire alle leggi e appropriazione indebita aggravata. (segue) (Vec)