Guinea-Conakry: segretario generale Onu Guterres condanna colpo di stato

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato il colpo di stato in atto nella Repubblica di Guinea. “Sto seguendo personalmente la situazione in Guinea molto da vicino. Condanno fermamente qualsiasi acquisizione del governo con la forza delle armi e chiedo l’immediato rilascio del presidente Alpha Condé”, ha scritto il leader dell’Onu su Twitter. Un’altra condanna è giunta dal governo della Nigeria, con un comunicato in cui si chiede l’immediato e incondizionato ripristino dell’ordine costituzionale. La portavoce del ministero degli Esteri, Esther Sunsuwa, ha sottolineato che quanto è avvenuto costituisce una violazione del Protocollo sulla democrazia e il buon governo della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao), di cui entrambi i Paesi fanno parte. (Nys)