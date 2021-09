G20: Glisenti, Expo 2020 evento chiave per collaborazione internazionale su emergenze sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima Esposizione universale, al via a Dubai il primo ottobre, sarà un'importante opportunità per rafforzare la collaborazione internazionale nella lotta alle emergenze sanitarie, basata su un approccio collaborativo ispirato al modello "One Health/Open Science" già sperimentato nel corso della pandemia. Lo ha detto il Commissario per la Partecipazione Italiana a Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti, in occasione dei lavori della riunione ministeriale Salute del G20 in corso a Roma. "Le Expo sono i più importanti eventi di comunicazione e di formazione a livello globale. Fra meno di un mese, i 190 Paesi partecipanti punteranno a far sì che i milioni di visitatori attesi, in gran parte delle nuove generazioni, svolgano un ruolo attivo nel rapido processo di trasformazione verso un approccio olistico, multidisciplinare e cross-settoriale alla sostenibilità, alla sicurezza sanitaria e all'uguaglianza sociale", ha detto Glisenti, ricordando il claim di Expo Dubai "Connecting Minds, Creating the Future". La Salute rappresenta uno dei temi centrali della Presidenza italiana del G20 ed è stato affrontato in tutte le riunioni di alto livello e nel dialogo con la membership e i gruppi di engagement, a cominciare dal Global Health Summit svoltosi a Roma. Glisenti ha sottolineato che l'Italia farà della Salute uno dei temi portanti della partecipazione italiana a Expo Dubai e del programma del Padiglione Italia, che sarà animato – già nei mesi di Gennaio e Febbraio 2022 - da un fitto programma di eventi internazionali e multilaterali con un focus su Intelligenza artificiale, cybersecurity e medicina di genere. Alcuni di questi eventi vedranno anche la partecipazione del ministro della Salute Roberto Speranza. "L'Italia ha fatto della sua partecipazione e del suo Padiglione a Expo Dubai un modello nella promozione dell'approccio One Health ", ha concluso Glisenti.(Res)