- ROMA 2021- Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma per la coalizione di centrosinistra, incontrerà i cittadini del quartiere San Basilio. Appuntamento alle ore 9 alla fontana della Balena (via Recanati angolo Via Fiuminata). L'incontro proseguirà per i negozi di via Fiuminata, il mercato di Largo Arquata del Tronto, la scuola Gandhi di Via Corinaldo e Via Gigliotti.- Roberto Gualtieri parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della Lista Europa Verde Roma a sostegno della sua candidatura a Sindaco. Saranno presenti i co-portavoce di Europa Verde – Verdi Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, Nando Bonessio, co-portavoce regionale di Europa Verde Lazio, Guglielmo Calcerano, co-portavoce di Europa Verde Roma, e Simona Ficcardi, Consigliera di Europa Verde al Comune di Roma. Durante l'incontro verranno presentate le candidate e i candidati delle liste di Europa Verde Roma per il Comune e i municipi.Roma, Piazzale Ostiense, davanti all'entrata della Stazione Roma- Lido (ore 12:30)- Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma, presenterà alla stampa i candidati all'Assemblea Capitolina della lista civica 'Calenda sindaco' in corsa per le elezioni comunali del 3-4 ottobre.Sede del comitato elettorale, viale Trastevere 213 (ore 11) (segue) (Rer)