Calcio: autorità in campo per presunta violazione regole anti covid, sospesa Brasile-Argentina

- La partita tra le nazionali di calcio di Brasile e Argentina, valida per la qualificazione ai mondiali, è stata sospesa per una inattesa richiesta dell'agenzia sanitaria brasiliana (Anvisa). Un funzionario ha infatti eccepito la presenza sul terreno di gioco di San Paolo di quattro giocatori argentini provenienti dal Regno Unito ed entrati nel Paese senza aver svolto la quarantena richiesta dalla legislazione locale. La notizia di una possibile sospensione era emersa già un paio di ore prima dell'incontro, ma sembrava rientrata dal momento che i giocatori argentini - Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero ed Emiliano Buendía - erano comunque già da 48 ore nel territorio brasiliano. I quattro giocatori avrebbero testimoniato il falso non dichiarando alla frontiera il Paese di provenienza. La polizia, riportano i media locali, si era presentata nell'albergo in cui si trovavano Messi e compagni, e avrebbe ritirato il suo ordine a seguito di un intervento della Confederazione sudamericana di calcio. (Brb)