Business news: Cile, Cepal stima crescita del 9,2 per cento nel 2021

- La Commissione economica per l'America Latina delle Nazioni Unite (Cepal) ha migliorato le stime di crescita del Cile portandole dal +8 al +9,2 per cento per il 2021. Per il 2022 la crescita è stimata al 3,2 per cento. Il segretario generale della Cepal, Alicia Barcena, ha sottolineato riguardo al Cile che "sia il reddito familiare di emergenza (Ife) che il prelievo anticipato dei risparmi pensionistici hanno giocato un ruolo molto importante nella ripresa". Secondo i dati confezionati dalla Cepal, solo i piani di assistenza sociale del governo hanno rappresentato un'iniezione di 37 miliardi di dollari, pari al 14 per cento del Pil, mentre i prelievi dei fondi pensione privati hanno implicato un'ulteriore iniezione di 50 miliardi di dollari pari al 20 per cento del Pil. (Res)