Business news: Perù, governo su declassamento Moody's, restiamo secondo miglior rating nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la revisione al ribasso dell’agenzia di rating statunitense Moody’s il Perù continua ad avere il secondo miglior rating creditizio dell’America Latina, tre posizioni sopra l'investment grade, che mantiene l'accesso ai mercati internazionali a condizioni favorevoli, sia per il settore pubblico che per quello privato. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri del Perù in risposta alla decisione dell’agenzia statunitense di rivedere al ribasso il rating del Perù, portandolo da A3 a Baa1 con prospettiva stabile. “La revisione del rating creditizio del Perù avviene in un contesto in cui 49 paesi emergenti e in via di sviluppo e 16 paesi dell'America Latina e dei Caraibi hanno subito un declassamento del rating creditizio tra gennaio 2020 e agosto 2021”, recita il comunicato. “A differenza di altri paesi che hanno subito un declassamento del rating creditizio, principalmente a causa dell'indebolimento delle loro finanze pubbliche a causa degli effetti del Covid-19, il Perù continua a mantenere finanze pubbliche solide e sostenibili”, assicura il ministero, secondo cui la decisone di Moody’s di mantenere una prospettiva stabile indica che la politica economica e il quadro istituzionale del Perù saranno efficaci nel bilanciare i rischi. (Res)