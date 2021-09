Suppletive Roma: Gualtieri, bene Casu candidato Pd, daremo segnale a destre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono contento che" il segretario del Pd di Roma, "Andrea Casu si sia messo a disposizione" per la candidatura alle elezioni suppletive del Collegio 11 della Capitale. Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri in occasione dell'apertura del comitato elettorale per le suppletive nel territorio di Primavalle a Roma. "Qui la battaglia vale doppio perché ci sono anche le sfide nei municipi - ha aggiunto Gualtieri -. C'è una sfida politica, ora, per eleggere un parlamentare. Diamo un segnale politico alla destra a trazione estremista. Questa è la peggiore destra che abbiamo mai avuto e la dobbiamo battere con un candidato giovane, serio e umile. È il tipo di politica che noi vogliamo valorizzare", ha concluso. (Rer)