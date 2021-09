© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo in coalizione dei candidati che conoscono a fondo la città. Noi non facciamo i safari, la città la conosciamo e gli vogliamo dare una grande prospettiva di rilancio". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri in occasione dell'apertura del comitato elettorale per le suppletive nel territorio di Primavalle a Roma. (Rer)