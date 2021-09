+ Amministrative: Letta, se perdiamo a Roma più deboli a elezioni nazionali +

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando nell'aprile del 2023 si andrà al voto" a livello nazionale "saremo molto deboli se Roberto Gualtieri non sarà sindaco di Roma" perché "tutto passa da Roma, le altre elezioni saranno importanti ma vorrei che considerassimo la forza, l'importanza e quanto è decisivo il momento che viviamo adesso". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in occasione della inaugurazione del comitato elettorale per le elezioni suppletive di Roma nel Collegio 11 a Primavalle. "Se vinciamo le elezioni amministrative e le suppletive, qui e a Siena, vuol dire che lo schema politico messo in campo è vincente e non è vero che il risultato delle prossime politiche è già scritto", ha concluso. (Rer)