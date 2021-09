Roma 2021: Letta, c'è solo una scelta contro destre, Gualtieri sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vicenda del Comune è una vicenda in cui c'è una sola scelta possibile" contro "la destra di Salvini e Meloni. Tutti quelli che pensano che quel duo possa essere una alternativa, noi cercheremo di convincerli che c'è solo una scelta: Roberto Gualtieri sindaco". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in occasione della inaugurazione del comitato elettorale per le elezioni suppletive del Collegio 11 di Primavalle a Roma. (Rer)