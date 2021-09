Business news: Brasile, disoccupazione al 14,1 per cento tra aprile e giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Brasile si è attestato al 14,1 per cento tra aprile e giugno, in calo di 0,6 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e in aumento di 0,8 punti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Il dato corrisponde a un totale di 14,4 milioni di persone disoccupate, un aumento di oltre 1,7 milioni di persone rispetto allo stesso trimestre del 2020, quando c'erano 12,8 milioni di brasiliani disoccupati. (Res)