Business news: Argentina, governo prolunga restrizioni all'export di carne bovina

- Il governo argentino ha deciso di prorogare le restrizioni parziali alle esportazioni di carne bovina fino al 31 ottobre, secondo una risoluzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale firmata dal ministero dello Sviluppo Produttivo e dal ministero dell'Agricoltura, dell'Allevamento e della Pesca. Il decreto afferma che "l'impatto delle misure che hanno temporaneamente limitato la vendita all'estero ha iniziato a dare risultati positivi", e sottolinea che "dopo due mesi i prezzi si sono stabilizzati e hanno anche mostrato qualche arretramento in diversi anelli della catena". Secondo il governo "le misure adottate hanno raggiunto l'obiettivo di ridurre la dinamica dei prezzi", ragione per la quale "nel breve periodo lo strumento di contenimento delle vendite estere risulta fondamentale per garantire agli argentini l'accesso alle carni bovine a fronte del forte aumento dei prezzi ai consumatori". La decisione dell'esecutivo è tuttavia contestata dalla principale associazione di produttori secondo la quale la limitazione delle esportazioni ha ridotto entrate per un miliardo di dollari. (Res)