© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEIl presidente della Regione Attilio Fontana, la vicepresidente e assessore al welfare Letizia Moratti e l'assessore alla sicurezza, polizia locale e mmigrazione Riccardo De Corato, incontrano la stampa dopo la seduta di Giunta.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1, Sala Biagi. (ore 12.30)VARIEIl ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il ministro del turismo Massimo Garavaglia e il ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani (10.30) partecipano al SupersaloneQuartiere Fiera Milano, strada statale Sempione 28, Rho (ore 9.30)Il ministro per la transizione ecologica Cingolani partecipa al Talk On Sustainability”. Partecipano anche Claudio Feltrin, presidente FederlegnoArredo, Maria Porro, presidente Salone del Mobile, e Stefano Boeri al SupersaloneQuartiere Fiera Milano, strada statale Sempione 28, Rho (ore 12.30)Il treno speciale Connecting Europe Express, iniziativa di punta per l'Anno europeo delle ferrovie 2021, si ferma alla stazione centrale di Milano. Presenti Massimo Gaudina, capo della rappresentanza a Milano della commissione europea, Iveta Radičová, coordinatrice europea del corridoio del Mediterraneo, Herald Ruijters, direttore generale Dg Move della commissione europea.Stazione centrale, piazza duca d'Aosta (ore 15.30)(Rem)