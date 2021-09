Afghanistan: Massoud apre al dialogo ma a patto che i talebani fermino gli attacchi nel Panjshir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Fronte di resistenza nazionale (Nrf) dell’Afghanistan Ahmad Massoud, che per settimane ha contrastato l’offensiva dei talebani nella nella valle del Panjshir a nord di Kabul, ha annunciato domenica di aver accolto le proposte di negoziato estese da vari leader religiosi e di porre fine ai combattimenti, ma a patto che i talebani fermino gli attacchi. In un messaggio sulla sua pagina Facebook, Massoud ha affermato che il Fronte di resistenza, in linea di principio, “accetta di risolvere i problemi attuali e porre fine immediatamente ai combattimenti e continuare i negoziati". Per raggiungere una pace duratura, il Fronte di resistenza, “è pronto a porre fine ai combattimenti a condizione che i talebani cessino anche loro gli attacchi e i movimenti militari nella valle del Panjshir e Andarab", ha puntualizzato Massoud, facendo riferimento a un distretto nella vicina provincia di Baghlan. “Si potrà quindi tenere una riunione di tutte le parti con il consiglio degli ulema e dei leader religiosi”, ha affermato. In precedenza, i media afgani hanno riferito che diversi leader religiosi avevano invitato i talebani e lo stesso Massoud ad accettare un accordo negoziato per porre fine ai combattimenti nel Panjshir. (segue) (Res)