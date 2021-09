Afghanistan: Massoud apre al dialogo ma a patto che i talebani fermino gli attacchi nel Panjshir (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massoud, che guida una forza composta da resti dell'esercito regolare afgano, unità delle forze speciali e combattenti della milizia locale, aveva già chiesto un accordo negoziato con i talebani circa una settimana fa, prima del lancio dell’offensiva da parte del gruppo estremista. Al momento i talebani non hanno commentato le dichiarazioni di Massoud. Secondo fonti di “Agenzia Nova”, i talebani avrebbero offerto in questi giorni al leader della resistenza del Panjshir una proposta particolarmente allentante: diversi ministeri nel nuovo governo, il mantenimento delle autorità locali nel Panjshir e la possibilità di mantenere le milizie armate. L’annuncio di Massoud giunge inoltre mentre si trova a Kabul il generale Faiz Hameed, direttore dell’Inter-Services Intelligence (Isi), il più importante servizio di intelligence del Pakistan, che, secondo fonti di “Agenzia Nova”, sarebbe giunto nella capitale afgana proprio per avviare una mediazione tra il Fronte di resistenza nazionale e i talebani. (segue) (Res)