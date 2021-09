Afghanistan: Massoud apre al dialogo ma a patto che i talebani fermino gli attacchi nel Panjshir (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, il gruppo estremista islamico ha diffuso diversi annunci in base ai quali le sue forze si sarebbero spinte all’interno della valle del Panjshir, dopo aver messo al sicuro i distretti circostanti. Le zone controllate dai talebani comprendono Rukha, Shutul e Abdarab, ufficialmente parte della provincia del Panjshir, ma situate al di fuori della valle in cui scorre l’omonimo fiume che resta ancora sotto il controllo del Fronte di resistenza. Nei combattimenti di questi giorni, i talebani avrebbero registrato ingenti perdite tra i loro guerriglieri, circa 700, mentre secondo il Fronte di resistenza sarebbero almeno 1.500 i combattenti talebani fatti prigionieri. Massoud può ancora contare, oltre che sui combattenti di etnia tagika residenti nel Panjshir, anche su ex componenti del dissolto esercito afgano, i quali, dopo la presa di Kabul da parte dei talebani lo sorso 15 agosto, hanno trovato rifugio nella valle, compreso l'ex vicepresidente afgano Amrullah Saleh. (segue) (Res)