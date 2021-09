Suppletive Roma: Letta, alternativa a destra Meloni-Salvini passa per vittoria nella Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il territorio di "Primavalle è importante, anche perché sul Collegio per la Camera dei deputati puntiamo molto. È un segnale importante anche in termini di schema politico. Puntiamo a dimostrare che per il futuro lo schema politico è questo: o di qua o di là. Noi puntiamo, qui come a Siena e Arezzo, ad aggregare un campo largo perché sono convinto che il bipolarismo del futuro vedrà dall'altra parte Salvini e Meloni" così come come "abbiamo visto oggi a Cernobbio". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, a margine dell'apertura del comitato elettorale del candidato alle suppletive nel Collegio 11 di Roma, Andrea Casu, segretario romano del Pd. A Roma per le elezioni amministrative il centrosinistra unito si presenta con Roberto Gualtieri del Pd, candidato a sindaco. Salvini e Meloni "oggi hanno dato un segnale molto chiaro - ha aggiunto Letta - . La destra italiana non è più un centrodestra. Noi dobbiamo costruire una alternativa a questa destra che passa da una vittoria a Roma e nei Collegi di Siena e Arezzo. Con Andrea Casu, nostro candidato, costruiamo questa convergenza larga". (Rer)