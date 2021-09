Roma 2021: Gualtieri, sindaco non deve solo tagliare erba, da Raggi volto feroce verso corpi intermedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo avere un sindaco solo per tagliare l'erba e raccogliere immondizia. Io sarò questo sindaco ma creerò anche una città che ha una prospettiva di rinascita, con un grande ruolo internazionale ma che valorizza le associazioni e i corpi intermedi, perché questa sindaca verso i corpi sociali ha mostrato un volto di ferocia incomprensibile". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione dell'apertura del comitato elettorale del candidato alle suppletive nel Collegio 11 di Roma a Primavalle. (Rer)