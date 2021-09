Business news: Messico, investimenti nel settore minerario in crescita annua del 42,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine del 2021, l'industria mineraria prevede investimenti in Messico paria a 5,34 miliardi di dollari, la cifra più alta dal 2013. È quanto emerge fa sapere la Camara minera de México (Camimex), nel rapporto annuale che descrive un incremento netto del 42,5 per cento rispetto al 2020 e dell'8 per cento sul 2019, anno precedente alla crisi pandemica. Un aumento, ha spiegato il presidente Camimex, Fernando Alanis, che risponde all'accelerazione subita dal prezzo dei metalli. "Tradizionalmente, quando i prezzi aumentano e inevitabile che aumentino anche le iniezioni di capitale", ha detto Alanis raccomandando finanziamenti per progetti "maturi". (Res)