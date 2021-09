Energia: al via l’8 settembre in Giordania incontro su forniture di gas ed elettriche al Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri dell'Energia di Libano, Siria, Egitto e Giordania si riuniranno l’8 settembre ad Amman per stabilire un piano di lavoro e un calendario per la consegna del gas egiziano al Libano, che sta attraversando una grave crisi di carburante ed energia elettrica. Lo riferiscono ad "Agenzia Nova" fonti del ministero dell'Energia egiziano. Ieri, la Siria ha annunciato la sua approvazione per il passaggio del gas egiziano dalla Giordania al Libano attraverso il suo territorio. Con l'eccezionale via libera degli Stati Uniti, il Libano cercherà di ottenere - tramite le infrastrutture siriane - gas egiziano ed elettricità dalla Giordania, nonostante le sanzioni statunitensi imposte al regime siriano. (segue) (Res)