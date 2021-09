Energia: al via l’8 settembre in Giordania incontro su forniture di gas ed elettriche al Libano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri una delegazione ufficiale libanese ha compiuto una visita in Siria, la prima del suo genere in dieci anni. Il governo siriano ha accettato di offrire aiuto al Libano in crisi autorizzando il transito attraverso il suo territorio delle sue importazioni di gas ed elettricità. Il segretario generale dell'Alto Consiglio libanese-siriano, Nasri Khouri, ha affermato che la Siria è "pronta" ad aiutare il Libano con "il passaggio del gas egiziano e dell'elettricità giordana attraverso il territorio siriano". Diversi problemi logistici dovranno essere risolti. In una Siria con infrastrutture devastate dal conflitto iniziato nel 2011, saranno necessari lavori per consentire l'instradamento delle importazioni di energia dalla vicina Giordania e attraverso il Mar Rosso per il gas egiziano. Per quanto riguarda l'acquisto del gas egiziano e le spese di trasporto, la presidenza libanese aveva precedentemente fatto riferimento ai negoziati condotti da Washington con la Banca mondiale per ottenere finanziamenti. (Res)