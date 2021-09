Egitto: Al Sisi destina aiuti umanitari a cinque milioni di cittadini poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha partecipato oggi alla celebrazione dell’evento “Abwab Al Kheir” (le Porte della carità) presso la Nuova capitale amministrativa organizzato con l’obiettivo di migliorare il livello di vita di circa 5 milioni di cittadini. L'Abwab Al Kheir è un’iniziativa mirata ad aiutare i poveri e si sta svolgendo in coordinamento tra i settori governativo e non governativo e le organizzazioni della società civile, secondo quanto affermato dal portavoce della presidenza, Bassam Radi. Durante l’evento Al Sisi ha ispezionato un grande convoglio umanitario, che include anche prodotti medicali e farmaci, per un valore di 650 milioni di sterline (circa 41,4 milioni di dollari) destinati a un milione di famiglie. Il convoglio è organizzato dal Fondo "Tahya Misr" in collaborazione con il ministero della Solidarietà sociale e coincide con la Giornata internazionale della carità.(Cae)