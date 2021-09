Business news: Cile, disoccupazione all'8,9 per cento a luglio, calo del 4,2 per cento in dodici mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disoccupazione in Cile è scesa all'8,9 per cento a luglio, con un calo di 4,2 punti percentuali in 12 mesi. E' quanto riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ine) nell'Inchiesta nazionale sul lavoro pubblicata oggi, dove si sottolinea che il risultato è frutto essenzialmente di un aumento della forza di lavoro (+9,9 per cento) inferiore a quello del numero di occupati (+15,2 per cento) oltre che della diminuzione dei disoccupati (-25,0 per cento) rispetto allo stesso mese del 2020. Il tasso di disoccupazione risulta superiore tra le donne (9,2 per cento) rispetto agli uomini (8,7 per cento). Il numero di persone occupate è di 8.148.950, un livello, segnala l'Ine, che risulta tuttavia ancora inferiore del 10 per cento circa a quello pre-pandemia. Rispetto al mese di maggio, inoltre, la crescita degli occupati è del 2,3 per cento, che equivale alla creazione di soli 147 mila nuovi posti di lavoro negli ultimi 30 giorni. (Res)