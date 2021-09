Cernobbio: Forum Ambrosetti chiude dopo giornata dedicata alla ripartenza all'insegna delle riforme (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum di Cernobbio, grazie anche alla presenza dei leader di partito, ha rappresentato anche un’occasione per ascoltare le posizioni delle diverse forze parlamentari sui principali temi dell’agenda politica. Particolare attenzione è stata dedicata al dossier Monte dei Paschi di Siena alla luce di una possibile fusione con Unicredit. Una prospettiva duramente criticata da Salvini, che a margine dei lavori ha definito la vicenda “un problema enorme”. “La banca ha chiuso la prima semestrale in attivo e avrebbe poco senso svendere un istituto che è faticosamente tornato a produrre utili: se fossi del Pd mi vergognerei”, ha detto, riferendosi alla posizione di Pier Carlo Padoan, attuale presidente di Unicredit che da ministro si era fatto carico di un salvataggio da 5,4 miliardi di euro. “Potrebbe diventare una banca del territorio unendosi ad altre grandi banche, e trasformandosi in un terzo grande polo bancario italiano riferito magari alle piccole imprese”, ha aggiunto il leader leghista. Sulla vicenda si è espresso anche Letta, precisando che “la responsabilità del passato è di tanti, incluso il centrodestra”. “Grazie a questo governo la questione sta trovando soluzioni importanti: crediamo che quanto detto dal ministro Franco in Parlamento sia la strada giusta”, ha affermato il segretario del Pd. (segue) (Rin)