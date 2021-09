Cernobbio: Forum Ambrosetti chiude dopo giornata dedicata alla ripartenza all'insegna delle riforme (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fari accesi, poi, anche sul tema del reddito di cittadinanza che ha generato profonde divisioni tra le forze politiche. Lo strumento è stato difeso dall’ex premier Conte, che lo ha definito “una necessità”, e duramente attaccato dalla presidente di Fd’I Meloni, che ha invece parlato di un “metadone di Stato”. Più pacato il tono di Salvini, che ha comunque annunciato di voler presentare un emendamento per abolirlo, e di Letta, che ha invece confermato l’apertura dei democratici a modificare o migliorare lo strumento. Nel dibattito è intervenuto anche il ministro Orlando, riconoscendo la necessità di alcuni cambiamenti ma precisando che “sarebbe un passo indietro se il Paese tornasse a non avere strumenti di contrasto alla povertà”. “Penso che sul tema serva meno ideologia: non vorrei che partisse una campagna d’odio contro la povertà”, ha aggiunto il ministro del Lavoro. Grande attenzione, infine, anche al tema dei migranti, alla luce dell’incremento degli arrivi che la ministra Lamorgese ha imputato all’aggravamento delle procedure determinato dalle esigenze di sorveglianza e vigilanza sanitaria. Affermazioni che hanno generato dure critiche da parte di Salvini, che ha ribadito come i numeri attuali non siano “sostenibili durante una pandemia”, e anche di Meloni che ha annunciato l’intenzione di Fratelli d’Italia di presentare una mozione di sfiducia nei confronti della titolare del dicastero. (Rin)