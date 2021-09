Paralimpiadi: Franco, apprezzamento a tutti gli atleti delle Fiamme gialle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo il mio apprezzamento a tutti gli atleti italiani che hanno partecipato ai giochi Paralimpici di Tokyo e in particolare a quelli delle Fiamme gialle che con le loro prestazioni e le loro vittorie ci hanno regalato intense emozioni". Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, nel giorno in cui si chiude la XVI edizione dei giochi Paralimpici. Alla manifestazione hanno partecipato 3 atleti tesserati nei gruppi sportivi della Guardia di finanza, conquistando tre medaglie: Martina Caironi, che ha vinto due medaglie d'argento, Ambra Sabatini, che ha vinto una medaglia d'oro e Oxana Corso. Complimenti anche a Luigi Beggiato, che gareggia per l'A.S.D. Gruppo sportivo Guardia di finanza Modena, vincitore di due medaglie d'argento e una di bronzo. (Com)