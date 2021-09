Regno Unito: generale Carter, velocità della conquista talebana ha sorpreso tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La velocità con la quale i talebani hanno conquistato il potere in Afghanistan ha sorpreso tutti. Lo ha detto il generale Nick Carter, a capo delle Forze armate britanniche, intervistato oggi dall’emittente “Bbc”. Interrogato se l’intelligence militare abbia commesso errori, Carter ha risposto che l’esecutivo di Londra riceve informazioni da diverse fonti e “non si tratta solo dell’intelligence militare”. “Penso che si siano sbagliati tutti. Persino i talebani non si aspettavano che le cose cambiassero così velocemente”, ha continuato il generale. Per Carter è troppo presto per dire come governeranno l’Afghanistan. “Al momento la situazione non sembra buona ma vediamo che cosa accadrà. Potrebbe cambiare”, ha detto, aggiungendo che i talebani “non sono così stupidi da non sapere che il popolo afgano è cambiato e vuole un tipo di governance differente”. Il generale ha dichiarato anche che il rischio che il Paese asiatico diventi nuovamente un focolaio per il terrorismo è legato a quanto efficiente sarà il governo che verrà formato. (Rel)