Myanmar: inviato speciale Asean propone un cessate il fuoco di quattro mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fin dal suo insediamento, un mese fa, Erywan ha manifestato l’intenzione di dare la priorità alla crisi umanitaria. In Indonesia è stato istituito un Centro di coordinamento per l’assistenza umanitaria dell’Asean che attende di fornire aiuti al Myanmar. Il Paese, in particolare, ha urgente bisogno di attrezzature mediche, come compressori di ossigeno, per curare i pazienti affetti da Covid-19, di dispositivi di protezione e naturalmente anche di vaccini. Erywan ha detto anche che sono in corso trattative sull’eventuale prosecuzione del suo mandato e che spera di visitare il Myanmar questo mese per avere un quadro più chiaro della situazione. Riguardo a un incontro con la leader deposta Aung San Suu Kyi, ha detto di aver fatto presente che è una richiesta della comunità internazionale e di alcuni Paesi membri dell’Asean ma di non aver ancora avuto una risposta. (segue) (Git)