Myanmar: inviato speciale Asean propone un cessate il fuoco di quattro mesi (3)

- La nomina dell’inviato speciale è stata decisa il 4 agosto nella riunione dei ministri degli Esteri dell’Asean, sotto la presidenza del Brunei, diversi mesi dopo il vertice straordinario dei leader, svoltosi in Indonesia il 24 aprile, in cui è stato raggiunto un consenso in cinque punti sulla crisi politica in corso in Myanmar, uno dei dieci Paesi membri dell’Associazione. Il primo punto riguarda la “cessazione immediata della violenza” in Myanmar e l’esercizio della “massima moderazione” da parte di tutti gli attori coinvolti. Il secondo l’avvio di un “dialogo costruttivo tra tutte le parti interessate per cercare una soluzione pacifica nell’interesse del popolo”. I successivi tre punti riguardano il ruolo dell’Associazione: un inviato speciale del presidente faciliterà la mediazione; l’Asean fornirà assistenza umanitaria; l’inviato speciale e una delegazione visiteranno il Myanmar per incontrare tutte le parti interessate. Un elemento critico è che tra i cinque punti concordati non è inclusa la liberazione dei prigionieri, benché la richiesta sia stata posta nel summit. (segue) (Git)