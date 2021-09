Recovery: Mattarella, investimento lungimirante su giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rettore “ci ha illustrato le caratteristiche e le iniziate di questa università e ci ha ricordato le ragioni che hanno spinto i Visconti a istituire questo ateneo: la terribile pestilenza che seguì alla guerra e all'assedio, le sofferenze drammatiche e l’investimento intelligente, lungimirante, sui giovani e sulla loro formazione. Questa stessa intuizione e questa medesima scelta è quella che ha compiuto l'Ue con il Next generation Eu, che è stata la spinta ed il criterio che ha permesso di impegnare un grande progetto europeo, che ha raccolto i Paesi, per il futuro dei giovani”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’anno accademico dell’Università di Pavia. “L’investimento sulla prossima generazione manifesta consapevolezza per il futuro”, ha aggiunto. (Rin)